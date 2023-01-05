Джокович - о победе над 64-й ракеткой мира: Он играл как теннисист топ-10

Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после своей победы над представителем Франции Кентеном Алисом 7:6(3), 7:6(5) во втором круге турнира в Аделаиде.

«Сегодня мой соперник показал отличное выступление, и я хочу его с этим поздравить. Он играл как теннисист топ-10», - приводит слова бывшей первой ракетки мира зарубежная пресса.

Добавим, что в этой встрече Джокович 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Алиса - 11 эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из одного.

За выход в полуфинал Джокович поборется с Денисом Шаповаловым из Канады.