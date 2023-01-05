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Джокович прокомментировал информацию о том, что может пропустить два турнира серии «Мастерс»

Причиной этому может стать продление запрета на въезд в США без вакцинации.
05 января 2023 14:13

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на информацию о том, что он может пропустить два турнира серии «Мастерс», которые пройдут в США в марте, из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«Да, я видел эту информацию, но, по-моему, она еще не подтверждена. Когда будет объявлено официально, мы сможем поговорить об этом», - приводит слова бывшей первой ракетки мира зарубежная пресса.

Ранее приводилась информация, что в США продлили запрет на въезд иностранцев без вакцинации от COVID-19 до 10 апреля.

Напомним, в 2022 году Джокович из-за отказа вакцинироваться пропустил US Open и Открытый чемпионат Австралии.

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Джокович прокомментировал информацию о том, что может пропустить два турнира серии «Мастерс»
Причиной этому может стать продление запрета на въезд в США без вакцинации.
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