Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более 642 тысяч долларов.

В четвертьфинале Медведев победил своего соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Денисом Шаповаловым.

Во втором полуфинале сыграют американец Себастьян Корда и японец Йошихито Нишиока.