Кудерметова проиграла Бегу в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 826 тысяч долларов.
В четвертьфинале четвертая ракетка турнира уступила румынской теннисистке Ирине-Камелии Бегу со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
В полуфинале Бегу встретится с белоруской Ариной Соболенко, посеянной на турнире под вторым номером. Соболенко победила чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 7:5.
источник: «Советский спорт»