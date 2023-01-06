Первая ракетка мира Швентек проиграла в полуфинале United Cup

Первая ракетка мира Ига Швентек проиграла свой полуфинальный матч турнира United Cup, который проходит в Австралии, с призовым фондом 15 миллионов долларов.
Встреча между Швентек и Джессики Пегулы завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу американки. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.
В матче мужского одиночного разряда американец Фрэнсис Тиафо победил Каспера Жука со счетом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 19 минут. Сборная США ведет в матче с польской командой – 2:0
По регламенту турнира встреча сборных состоит из двух игр в одиночном разряде среди женщин, двух – среди мужчин, и одной среди смешанных пар.
Во втором полуфинале сыграют сборные Греции и Италии.
Финал турнира состоится 8 января в Сиднее.
источник: «Советский спорт»