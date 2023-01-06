Карацев проиграл Грикспуру в полуфинале турнира ATP в Индии

59-я ракета мира россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от нидерландского теннисиста Таллона Грикспура в полуфинальном матче турнира ATP в Индии.

Отметим, что встреча спортсменов завершилась со счетом 7:6, 6:1 в пользу представителя Нидерландов. Теннисисты провели на корте 1 час и 23 минуты.

29-летний россиянин сделал три подачи навылет, совершил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Добавим, что в финальной встрече турнира Грикспур встретится с победителем пары Бенжамен Бонзи (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).