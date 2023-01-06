Джокович победил Шаповалова и встретится с Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде 

Пятая ракетка мира Новак Джокович оказался сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова в четвертьфинальном матче турнира в Аделаиде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу сербского теннисиста.
Отметим, что в полуфинале теннисного турнира 35-летний спортсмен встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее в своем матче обыграл соотечественника Карена Хачанова.
Добавим, что на счету серба четыре подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта. 23-летний канадец отметился шестью эйсами, совершил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех.
источник: «Советский спорт»