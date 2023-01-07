Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев уступил пятой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу сербского спортсмена.

Отметим, что 26-летний россиянин пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету 35-летнего серба пять эйсов, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта их трех.

Добавим, что в финале теннисного турнира Джокович встретится с представителем США Себастьяном Кордой.