Медведев впервые с 2019 года уступит Рублеву звание первой ракетки России

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые с августа 2019 года потеряет звание первой ракетки России.

Это произошло после поражение Медведева в полуфинале турнира категории ATP-250 в австралийской Аделаиде, где россиянин проиграл сербу Новаку Джоковичу, 21 раз побеждавшему в турнирах «Большого шлема».

В понедельник Медведев опустится на восьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, а первой ракеткой России вновь станет Андрей Рублев, занимающий 6-ю позицию рейтинга.