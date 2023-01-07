Джокович избежал серьезной травмы в матче с Медведевым

Сербский теннисист Новак Джокович, вышедший в финал турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия), рассказал, что в полуфинале едва избежал серьезной травмы, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

По словам Джоковича при счете 5:2 в первом сете он вынужден был взять медицинский тайм-аут, поскольку повредил левую ногу.

«К счастью, ничего серьезного не произошло, иначе бы я не смог продолжать игру. Во время медицинского тайм-аута я принял немного противовоспалительных средств и через несколько геймов пришел в себя. Чем дольше продолжался матч, тем меньше меня беспокоило подколенное сухожилие. Надеюсь, что все будет хорошо», - приводит слова Джоковича сайт ATP.

В полуфинале турнира Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:4. В финале сербский теннисист на счету которого 21 победа в турнирах «Большого шлема» сыграет с американцем Себастьяном Кордой.