Сборная Италии сыграет с США в финале United Cup

Определился второй финалист теннисного командного турнира United Cup в Австралии с призовым фондом 15 миллионов долларов. После победы Лючии Бронцетти над Валентини Грамматикопулу в финал турнира вышла сборная Италии.

Встреча в Сиднее завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу итальянки. Благодаря этой победе итальянская команда повела со счетом 3:1 и обеспечила себе выход в финал.

По регламенту турнира встреча сборных состоит из двух игр в одиночном разряде среди женщин, двух – среди мужчин, и одной среди смешанных пар.

Финал турнира состоится 8 января в Сиднее, в котором итальянская сборная сыграет с командой США.