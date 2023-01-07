World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джокович – о противостоянии с Медведевым: С ним не бывает легко

В полуфинальном матче теннисного турнира в Аделаиде 35-летний серб оказался сильнее россиянина.
07 января 2023 19:30
автор: Глеб Шевяков

Пятая ракетка мира Новак Джокович высказался о своей победе над российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде.

Отметим, что очная встреча спортсменов завершилась после двух сетов (6:3, 6:4) в пользу серба.

«С Медведевым никогда не бывает легко. Стоит подстраиваться под ритм игры, изменять позицию и стиль подачи. Необходимо постоянно держать его в напряжении. Противостояние с ним будто игра в кошки-мышки. Могу назвать его одним из лучших на корте в настоящее время. К счастью, моя тактика со сменой позиции сработала», – приводит слова Джоковича пресс-служба ассоциации теннисистов-профессионалов.

Добавим, что в финале австралийского турнира Джокович встретится с представителем США Себастьяном Кордой.

Это интересно:
Джокович – о противостоянии с Медведевым: С ним не бывает легко
В полуфинальном матче теннисного турнира в Аделаиде 35-летний серб оказался сильнее россиянина.
07.01.2023 19:30
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Сборная Италии сыграет с США в финале United Cup
Сборная Италии сыграет с США в финале United Cup
Итальянская команда досрочно обеспечила себе выход в финал.
07.01.2023 18:00
Теннис
автор: Александр Евграфов
Джокович избежал серьезной травмы в матче с Медведевым
Джокович избежал серьезной травмы в матче с Медведевым
Сербский теннисист пожаловался на боли в подколенном сухожилии и вынужден был взять медицинский тайм-аут.
07.01.2023 16:34
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев впервые с 2019 года уступит Рублеву звание первой ракетки России
Победитель Открытого чемпионата США 2021 года опустится на восьмое место рейтинга ATP.
07.01.2023 16:28
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде
Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде
В финальном матче сербский теннисист встретится с американцем Себастьяном Кордой.
07.01.2023 15:02
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Носкова вышла в финал турнира в Аделаиде, выбив вторую ракетку мира Жабер
Матч продолжался 1 час 46 минут.
07.01.2023 13:33
Теннис
Блинкова оказалась сильнее Грачевой в полуфинале квалификации Аделаиды-2
Соперница россиянки по финалу квалификации станет известна позднее.
07.01.2023 10:39
Теннис
Калинская пробилась в финал квалификации Аделаиды-2
Спортсменка оказалась сильнее представительницы Белоруссии Саснович.
07.01.2023 10:05
Теннис
Джокович победил Шаповалова и встретится с Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде 
Четвертьфинальная встреча между теннисистами длилась один час и 57 минут.
06.01.2023 15:23
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев проиграл Грикспуру в полуфинале турнира ATP в Индии
Российский спортсмен уступил теннисисту из Нидерландов оба сета. 
06.01.2023 14:17
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика