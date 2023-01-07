Джокович – о противостоянии с Медведевым: С ним не бывает легко

Пятая ракетка мира Новак Джокович высказался о своей победе над российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде.

Отметим, что очная встреча спортсменов завершилась после двух сетов (6:3, 6:4) в пользу серба.

«С Медведевым никогда не бывает легко. Стоит подстраиваться под ритм игры, изменять позицию и стиль подачи. Необходимо постоянно держать его в напряжении. Противостояние с ним будто игра в кошки-мышки. Могу назвать его одним из лучших на корте в настоящее время. К счастью, моя тактика со сменой позиции сработала», – приводит слова Джоковича пресс-служба ассоциации теннисистов-профессионалов.

Добавим, что в финале австралийского турнира Джокович встретится с представителем США Себастьяном Кордой.