Соболенко - о победе на турнире в Аделаиде: Я думаю, что сейчас я другой игрок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко дала комментарий после своей победы над представительницей Чехии Линдой Носковой в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу пятой ракетки мира.

«Я думаю, что сейчас я другой игрок. Я не давала Линде много возможностей на своей подаче. Также смогла оказать на нее давление при ее подаче. Думаю, поэтому и выиграла сегодня», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Добавим, что в этой игре Соболенко 12 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Носковой - шесть эйсов, восемь двойных ошибок и не реализовано три брейк-пойнта.

Соболенко завоевала 11-й титул в карьере.