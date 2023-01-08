Лукашенко обратился к Соболенко после победы на турнире в Аделаиде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Аделаиде (Австралия). В финале спортсменка оказалась сильнее представительницы Чехии Линды Носковой (6:3, 7:6).

«К радости многочисленных поклонников из Белоруссии и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание», — приводит слова главы государства телеграм-канал «Пул первого».

Добавим, что в этой игре Соболенко 12 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Носковой - шесть эйсов, восемь двойных ошибок и не реализовано три брейк-пойнта.

Соболенко завоевала 11-й титул в карьере.