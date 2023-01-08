Сборная США выиграла турнир United Cup в Австралии

Теннисисты сборной США выиграли у команды Италии в финале турнира United Cup в Австралии с призовым фондом 15 миллионов долларов. Встреча в Сиднее завершилась со счетом 3-0 в пользу американцев.

Победное очко американцам принес Тейлор Фриц, выигравший у Маттео Берреттини со счетом 7:6 (7:4) 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Ранее Фрэнсис Тиафо победил Лоренцо Музетти (6:2, отказ), а Джессика Пегула оказалась сильнее Мартины Тревизан (6:4, 6:2).

По регламенту турнира встреча сборных состоит из двух игр в одиночном разряде среди женщин, двух – среди мужчин, и одной среди смешанных пар.