Джокович выиграл турнир в Аделаиде

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл свой первый турнир после возвращения в Австралию. В финале турнира в Аделаиде с призовым фондом более 642 тысяч долларов он победил американца Себастьяна Корду.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу сербского теннисиста. Спортсмены провели на корте 3 часа 9 минут.

Эта победа на турнире стала 92-й в карьере Джоковича. В прошлом году серб пропустил все австралийские турниры из-за нарушения протокола COVID-19.

Ранее сообщалось, что Джокович может пропустить в этом сезоне все американские турнира из-за отказа вакцинироваться.