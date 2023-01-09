Теннисисты с положительном тестом на COVID-19 смогут выступить на Australian Open

Исполнительный директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили заявил, что в предстоящем розыгрыше Открытого чемпионата страны смогут принять участие даже спортсмены, чьи тесты на коронавирус покажут положительный результат, однако при условии хорошего самочувствия.

«Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также 12 тысячам сотрудников, что им лучше остаться дома при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди спортсменов будут те, кто примет участие в соревнованиях с Covid-19», - приводит его слова австралийская пресса.

В то же время он посоветовал зрителям турнира, которые почувствуют себя неважно, оставаться дома и соблюдать пятидневный карантин.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января 2023 года в Мельбурне. В прошлом турнире не смог принять участие серб Новак Джокович, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса.