World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев упал еще ниже в рейтинге АТР, Рублев подобрался вплотную к топ-5

Накануне Открытого чемпионата Австралии опубликован новый мужской мировой рейтинг.
09 января 2023 11:01
автор: Александр Шульгин

АТР опубликовала свежий мировой рейтинг среди мужчин.

Первую строчку продолжает удерживать испанский вундеркинд Карлос Алькарас. на второй строчке расположился его титулованный соотечественник Рафаэль Надаль. Замкнул тройку лидеров норвежец Каспер Рууд.

Лучшим из россиян стал олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев, поднявшийся на шестую позицию. А вот экс-первая ракетка мира Даниил Медведев теперь восьмой.

Неплохой скачок совершил серебряный призер Игр Аслан Карацев, прыгнувший с 59-го на 52-е место.

Добавим, что с 16 по 29 января в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии. Действующим обладателям трофея является Надаль, обыгравший в прошлогоднем финале Медведева.

источник: ATP
Это интересно:
Медведев упал еще ниже в рейтинге АТР, Рублев подобрался вплотную к топ-5
Накануне Открытого чемпионата Австралии опубликован новый мужской мировой рейтинг.
09.01.2023 11:01
Теннис
автор: Александр Шульгин
Теннисисты с положительном тестом на COVID-19 смогут выступить на Australian Open
Организаторы поставили спортсменам единственное условие.
09.01.2023 09:26
Теннис
автор: Александр Шульгин
Джокович выиграл турнир в Аделаиде
В финале сербский теннисист победил американца Себастьяна Корду.
08.01.2023 14:37
Теннис
автор: Александр Евграфов
Сборная США выиграла турнир United Cup в Австралии
Сборная США выиграла турнир United Cup в Австралии
Победное очко американцам принес Тейлор Фриц, выигравший вторую мужскую одиночную встречу.
08.01.2023 14:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Лукашенко обратился к Соболенко после победы на турнире в Аделаиде
Спортсменка в финале оказалась сильнее Линды Носковой.
08.01.2023 13:59
Теннис
Соболенко - о победе на турнире в Аделаиде: Я думаю, что сейчас я другой игрок
Спортсменка в финале оказалась сильнее Линды Носковой.
08.01.2023 12:59
Теннис
Соболенко обыграла Носкову в финале турнира в Аделаиде
Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
08.01.2023 11:13
Теннис
Наоми Осака снялась с Australian Open
Наоми Осака снялась с Australian Open
Спортсменка пропустит предстоящий турнир.
08.01.2023 10:54
Теннис
Россиянка Блинкова вышла в основную сетку турнира в Хобарте
Накануне она обыграла венгерку Панну Удварди.
08.01.2023 09:29
Теннис
Калинская пробилась в основную сетку турнира в Аделаиде-2
Россиянка обыграла американку Элисон Риск.
08.01.2023 08:28
Теннис
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика