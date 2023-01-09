Медведев упал еще ниже в рейтинге АТР, Рублев подобрался вплотную к топ-5

АТР опубликовала свежий мировой рейтинг среди мужчин.

Первую строчку продолжает удерживать испанский вундеркинд Карлос Алькарас. на второй строчке расположился его титулованный соотечественник Рафаэль Надаль. Замкнул тройку лидеров норвежец Каспер Рууд.

Лучшим из россиян стал олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев, поднявшийся на шестую позицию. А вот экс-первая ракетка мира Даниил Медведев теперь восьмой.

Неплохой скачок совершил серебряный призер Игр Аслан Карацев, прыгнувший с 59-го на 52-е место.

Добавим, что с 16 по 29 января в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии. Действующим обладателям трофея является Надаль, обыгравший в прошлогоднем финале Медведева.