Калинская обыграла Остапенко на старте турнира Аделаида-2

Россиянка Анна Калинская одержала победу в первом круге теннисного турнира Аделаида-2 (Австралия).
Сегодня, 10 января, уроженка Москвы нанесла поражение латвийке Елене Остапенко. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 20 минут.
Следующая соперница Калинской станет известен позднее.
Напомним, соревнования начались 9 января и завершатся 14-го числа. Призовой фонд турнира составляет 780 тысяч долларов.
В прошлом году его победительницей стала американка Мэдисон Кис, обыгравшая в финале соотечественницу Элисон Риске.
источник: «Советский спорт»