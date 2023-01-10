«Ух, какой стыд, национальный позор!»: Кирьос необычно отреагировал на аншлаг в матче с Джоковичем

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость о том, что все билеты на его выставочный с Новаком Джоковичем проданы.

«Вау, Ник Кирьос вредит спорту! Ух, какой стыд, национальный позор! Как он посмел заполнить еще один стадион, высокомерие», - написал Кирьос в соцсетях.

Напомним, Кирьос известен своим эпатажным и местами агрессивным поведением, за что не раз подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов.

Тем не менее, австралиец оказался одним из немногих, кто поддержал Джоковича во время прошлогоднего скандала на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, серб отказался вакцинироваться от коронавируса и пытался оформить медотвод, однако в итоге был депортирован из страны.