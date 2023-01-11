Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она обыграла американку Энн Ли.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В финале Селехметьева встретится с еще одной представительницей США – Софи Чан, которая в полуфинале победила россиянку Элину Аванесян со счетом 6:3, 5:7, 6:3.
Игры основной части Открытого чемпионата Австралии пройдут с 16 по 29 января.
источник: «Советский спорт»