Пять российских теннисисток вышли в финал квалификации Australian Open-2023

Пять российских теннисисток вышли в финал квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии, первого из турниров Большого шлема в сезоне.

За выступление в основной части турнира будут бороться Оксана Селехметьева, Эрика Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Тихонова и Полина Кудерметова.

В финале квалификации будет один русский финал: Тихонова сыграет против Шнайдер.

Между тем, четверо россиянок, которые получили напрямую путевку в основную часть турнира, получили номера посевов. Дарья Касаткина получила восьмой номер, Вероника Кудерметова – девятый, Людмила Самсонова – 18-й, Екатерина Александрова – 19-й.

Под первым номеро будет играть первая ракетка мира Ига Швентек, второй номер у Онс Жабер из Туниса, третий у американки Джессики Пегулы.