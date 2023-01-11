Рублев проиграл Коккинакису во втором круге турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Австралии Танаси Коккинакису во втором круге турнира в Аделаиде.
Встреча, которая длилась 1 час и 57 минут, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 110-й ракетки мира.
Коккинакис 17 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
На счету Рублева - десять эйсов, четыре двойные ошибки. Также россиянин реализовал единственный брейк-пойнт.
Соперником Коккинакиса по следующему раунду станет серб Миомир Кецманович.
источник: «Советский спорт»