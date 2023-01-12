Касаткина оказалась сильнее Квитовой и вышла в полуфинал турнира в Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах оказалась сильнее представительницы Чехии Петры Квитовой в четвертьфинале турнира в Австралии (Аделаида-2). Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу восьмой ракетки мира.

Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.

В активе Квитовой - два эйса, семь двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Касаткина поборется с победителем матча Биатрис Майа (Бразилия) - Паула Бадоса (Испания).