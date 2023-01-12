Российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу Открытого чемпионата Австралии-2023

В Мельбурне прошла жеребьевка первого раунда Открытого чемпионата Автралии-2023 в мужском и женском одиночных разрядах. Российские теннисисты узнали своих соперников.

Таким образом, Карен Хачанов сыграет с Сапатой Миральясом (Испания), Даниил Медведев - с Маркусом Хироном (США), Андрей Рублев - с Домиником Тимом (Австрия), Роман Сафиуллин - с Ником Кирьосом (Австралия), Аслан Карацев - с Димитаром Димитровым (Болгария).

У женщин - Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой, Анна Блинкова - с американкой Мэдисон Киз, Анастасия Павлюченкова - с итальянкой Камилой Джорджи, Анна Калинская - с Дениел Коллинс (США), Анастасия Потапова - со Слоан Стивенс (США), Екатерина Александрова - с бельгийкой Исалин Бонавентюр, Вероника Кудерметова - с Мариной Заневской (Бельгия), Евгения Родина - с победительницей квалификации.

Напомним, что турнир пройдет с 16 по 30 января.