World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Касаткина - о победе над Квитовой: У меня в голове был ураган

Россиянка пробилась в полуфинал турнира в Австралии.
12 января 2023 11:06

Российская теннисистка Дарья Касаткина дала комментарий после своей победы над представительницей Чехии Петрой Квитовой (6:3, 7:6 (7:3)) в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

«Когда я проиграла тот гейм, в котором была всего в одном очке от победы, у меня в голове был ураган. Но я знала, что с Петрой счет не имеет значения - всегда нужно быть готовой ко всему, потому что она борется до конца», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Добавим, что в этой встрече Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. В активе Квитовой - два эйса, семь двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Касаткина поборется с Паулой Бадосой из Испании.

Это интересно:
Касаткина - о победе над Квитовой: У меня в голове был ураган
Россиянка пробилась в полуфинал турнира в Австралии.
12.01.2023 11:06
Теннис
Российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу Открытого чемпионата Австралии-2023
Турнир пройдет с 16 по 30 января.
12.01.2023 09:02
Теннис
Касаткина оказалась сильнее Квитовой и вышла в полуфинал турнира в Австралии
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
12.01.2023 08:57
Теннис
Хачанов проиграл Дрейперу в четвертьфинале Аделаиды-2
Игра продолжалась 1 час 47 минут.
12.01.2023 08:29
Теннис
Осака рассказала о беременности: Надеюсь, мой ребенок посмотрит некоторые мои матчи
Ранее теннисистка снялась с Открытого чемпионата Австралии.
11.01.2023 21:45
Теннис
Рублев проиграл Коккинакису во втором круге турнира в Аделаиде
Россиянин был посеян под третьим номером.
11.01.2023 14:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Пять российских теннисисток вышли в финал квалификации Australian Open-2023
В финальной части квалификационного турнира будет один русский финал.
11.01.2023 13:03
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде после отказа Александровой
Причина снятия российской теннисистки пока неизвестна.
11.01.2023 10:28
Теннис
автор: Александр Евграфов
Котов вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии
За право выступить в основной сетке турнира россиянин поборется с американцем Эрнесто Эскобедо.
11.01.2023 09:55
Теннис
автор: Александр Евграфов
Селехметьева вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии
За право выступить на Australia Open россиянка поборется с американкой Софи Чан.
11.01.2023 09:49
Теннис
автор: Александр Евграфов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика