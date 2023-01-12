Касаткина - о победе над Квитовой: У меня в голове был ураган

Российская теннисистка Дарья Касаткина дала комментарий после своей победы над представительницей Чехии Петрой Квитовой (6:3, 7:6 (7:3)) в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

«Когда я проиграла тот гейм, в котором была всего в одном очке от победы, у меня в голове был ураган. Но я знала, что с Петрой счет не имеет значения - всегда нужно быть готовой ко всему, потому что она борется до конца», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Добавим, что в этой встрече Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. В активе Квитовой - два эйса, семь двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Касаткина поборется с Паулой Бадосой из Испании.