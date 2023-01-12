Трое российских теннисисток пробились в основную сетку Australian Open из квалификации

Российские теннисистки Полина Кудерметова, Оксана Селехметьева и Диана Шнайдер вышли в основную часть Открытого чемпионата Австралии.
В финале квалификации Селехметьева выиграла у американки Софи Чанг со счетом 6:3, 6:3. Шнайдер победила свою соотечественницу Анастасию Тихонову – 6:2, 6:1, а Кудерметова оказалась сильнее американки Эйжу Мухаммад – 6:4, 6:2.
Еще одна россиянка Эрика Андреева проиграла в финале квалификации чешке Саре Бейлек – 2:6, 3:6.
Таким образом, в основной сетке турнира сыграют 14 теннисисток из России. Матчи Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира серии Большого шлема, пройдут в Мельбурне с 16 по 29 января.
источник: «Советский спорт»