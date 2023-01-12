Котов проиграл в квалификации Australian Open, но все равно попал в основную сетку турнира

Российский теннисист Павел Котов проиграл в финале квалификации, но все равно попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Организаторы выбрали его в качестве «лаки-лузера».

В финале квалификационного турнира он проиграл американцу Эрнесто Эскобедо со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

Котов, занимающий 118-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, стал шестым россиянином, который сыграет в основной сетке турнира. В первом круге Котов встретится с 61-й ракеткой мира, нидерландцем Таллоном Грикспором.