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Кудерметова победила Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

За путевку россиянка сыграет с победительницей матча между Гарсией и Бенчич.
12 января 2023 13:57
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал второго розыгрыша турнира в Аделаиде (Австралия) с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

В четвертьфинале Кудерметова обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 47 минут.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей встречи француженки Каролин Гарсия и швейцарки Белинды Бенчич.

Во втором полуфинале встретятся россиянка Дарья Касаткина и испанка Паула Бадоса.

источник: «Советский спорт»
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