Кудерметова победила Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал второго розыгрыша турнира в Аделаиде (Австралия) с призовым фондом более 780 тысяч долларов.
В четвертьфинале Кудерметова обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 47 минут.
В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей встречи француженки Каролин Гарсия и швейцарки Белинды Бенчич.
Во втором полуфинале встретятся россиянка Дарья Касаткина и испанка Паула Бадоса.
источник: «Советский спорт»