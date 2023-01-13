Касаткина сыграет с Бенчич в финале турнира в Аделаиде

Определился соперник Дарьи Касаткиной в финале турнира в Аделаиде.

Россиянка поборется за титул с канадкой Белиндой Бенчич, которая сегодня должна была провести полуфинальный поединок против Вероники Кудерметовой, которая приняла решение сняться с розыгрыша из-за проблем со здоровьем.

В свою очередь, Касаткина также попала в финал без борьбы из-за отказа Паулы Бадосы выходить на корт по аналогичным причинам.

Добавим, что турнир в Аделаиде является частью подготовки спортсменок к Открытому чемпионату Австралии, который стартует в Мельбурне 16 января.