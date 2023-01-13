Медведев в первый игровой день Australian Open сыграет на центральной арене соревнований

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание первого игрового дня, который состоится 16 января.
На главном стадионе арене Рода Лэйвера последним запуском сыграет финалист прошлого розыгрыша россиянин Даниил Медведев, которому в первом круге будет противостоять американец Маркос Гирон.
Утреннюю сессию на нем закроет потенциальный соперник Медведева по четвертьфиналу действующий обладатель титула испанец Рафаэль Надаль, его оппонентом волею жребия оказался британец Джек Дрейпер.
источник: Australian Open