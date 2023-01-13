Зверев заявил, что Надаль завершит карьеру на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль решил завершить карьеру. Соответствующее заявление он сделает во время «Ролан Гаррос», утверждает немецкий теннисист Александр Зверев.

«Я не желаю ему этого, но я думаю, что он сыграет в этом большом турнире, может быть, выиграет его, а затем попрощается», – сказал Зверев зарубежному телеканалу.

Напомним, за всю карьеру на профессиональном уровне 36-летний Надаль 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, дважды побеждал на Уимблдонском турнире, 4 раза выигрывал Открытый чемпионат США и дважды – Открытый чемпионат Австралии. Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Что касается «Ролан Гаррос», то турнир пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года.