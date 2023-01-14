Касаткина проиграла Бенчич в финале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в финальном матче турнира в Аделаиде представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

Встреча продолжалась один час девять минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу швейцарки, которая три раза подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету россиянки два эйса и одна двойная ошибка. Касаткина не реализовала ни одного брейка, поскольку не имела ни одной попытки.

Напомним, обе теннисистки оказались в финале без борьбы, так как их соперницы - испанка Паула Бадоса и россиянка Вероника Кудерметова снялись из-за травм.

16 января в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.