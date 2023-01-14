Новак Джокович: Положительные впечатления от Australian Open перевешивают негативный опыт 2022 года

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями относительно возвращения на Australian Open.

Напомним, что в начале 2022 года спортсмена депортировали из Австралии. Джокович отказался делать прививку от COVID-19.

«Необходимо быть спокойным. Если бы я держал обиду на организаторов, то возможно, я бы не смог играть на турнире, меня бы здесь не было. Количество положительных впечатлений, которые я получил в Австралии, перевешивает негативный опыт прошлого года», - цитируют Джоковича зарубежные СМИ.

Добавим, что турнир стартует 16 января. В первом круге Новак сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной.