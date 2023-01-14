Надаль ответил Звереву на слова о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на слова Александра Зверева о его возможном завершении карьеры.
Немецкий спортсмен считает, что его коллега сыграет свои последние матчи на Открытом чемпионате Франции.
«Не знаю, что будет через полгода. У меня очень хорошие отношения со Зверевым, но не настолько, чтобы делиться с ним своими планами о завершении карьеры. Реальность такова, что я здесь, чтобы играть в теннис, надеяться на великий 2023 год, бороться за все, с чем я боролся на протяжении всей своей карьеры. Сейчас я не думаю о завершении карьеры», — цитируют Надаля зарубежные СМИ.
В первом раунде Australian Open Рафаэль сыграет с Джеком Дрэйпером. Встреча пройдет 16 января.
источник: «Советский спорт»