Джокович ответил на вопрос, не помешает ли ему травма принять участие в Australian Open

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович готов выступить на Открытом чемпионате Австралии, однако в тренировках соблюдает осторожность из-за травмы бедра.

«Надеюсь, что ничего серьезного. Пока что я мог тренироваться, бороться, проводить розыгрыши, тренировочные сеты. Это положительный знак. Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы. Надеюсь, по ходу турнира проблем не будет», - приводит слова теннисиста пресс-служба соревнований.

Напомним, серб получил повреждение в матче турнира в Аделаиде против Даниила Медведева.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.