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Хачанов преодолел первый круг Australian Open

Россиянин не испытал проблем в своем стартовом поединке.
16 января 2023 08:57
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии нанес поражение испанцу Бернабе Сапате Миралльесу.

Встреча продолжалась два часа пять минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0 в пользу россиянина, который 11 раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету его соперника всего один эйс, также одна двойная ошибка и один реализованный брейк из семи.

В следующем раунде серебряный призер Олимпийских игр сыграет с победителем пары Себастьян Баес - Джейсон Кублер.

источник: «Советский спорт»
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