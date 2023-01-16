Хачанов преодолел первый круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии нанес поражение испанцу Бернабе Сапате Миралльесу.

Встреча продолжалась два часа пять минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0 в пользу россиянина, который 11 раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету его соперника всего один эйс, также одна двойная ошибка и один реализованный брейк из семи.

В следующем раунде серебряный призер Олимпийских игр сыграет с победителем пары Себастьян Баес - Джейсон Кублер.