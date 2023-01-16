Шнайдер вышла во второй круг Australian Open, Кудреметова и Калинская выбыли из борьбы

Российская теннисистка Диана Шнайдер преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Словакии Кристине Куцовой.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5, в пользу россиянки, которая девять раз подавала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На счету ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейка из семи.

Во втором круге Шнайдер сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Отметим, что две другие россиянки покинули турнир уже после первой стадии. Анна Калинская проиграла американке Даниэль Коллинз (5:7, 7:5, 4:6), а Полина Кудерметова (младшая сестра Вероники) уступила австралийке Оливии Гадеки (5:7, 1:6).