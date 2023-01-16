Кирьос снялся с Australian Open и не сыграет с Сафиуллиным

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с домашнего для себя турнира «Большого Шлема» - Открытого чемпионата Австралии из-за травмы.

По информации пресс-службы соревнований, спортсмена беспокоит колено, несмотря на то, что перед стартом основной сетки он провел выставочный матч с Новаком Джоковичем.

Отметим, что в первом круге Australian Open Кирьос должен был играть с Романом Сафиуллиным, который теперь встретится с американцем Денисом Кудлой, который заменил австралийца по праву «лаки-лузера».

Напомним, турнир стартовал 16 января и продлится до 29 числа.