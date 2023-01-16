Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В матче первого круга Надаль победил британца Джека Дрейпера со счетом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 41 минуту.

Испанец посеян на турнире под первым номером в связи с травмой первой ракетки мира Карлоса Алькараса, который пропускает турнир в Мельбурне.

Во втором круге Надаль, который 22 раза побеждал на турнирах Большого шлема сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.