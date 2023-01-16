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Медведев победил Гирона и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Россиянин обыграл своего соперника в трех сетах.
16 января 2023 15:43
автор: Александр Евграфов

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче первого круга он обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.

Медведев за игру сделал 9 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов, у его соперника не было реализовано ни одного из шести брейк-пойнтов, не было двойных ошибок и лишь один эйс.

Во втором круге Медведев, посеянный на турнире под седьмым номером, встретится с победителем квалификационного турнира австралийцем Джоном Милманом, занимающим 148-е место в рейтинге ATP.

источник: «Советский спорт»
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