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Вышедший из тюрьмы немецкий теннисист назвал Медведева одним из фаворитов Australian Open

Россиянин начал свое выступление на турнире с разгромной победы.
16 января 2023 21:56
автор: Александр Шульгин

Прославленный немецкий теннисист Борис Беккер назвал Даниила Медведева одним из главных фаворитов стартовавшего Открытого чемпионата Австралии.

«Миссия Медведева в Мельбурне очевидна. Конечно, Даниил хочет выиграть турнир после того, как дважды уступал в финале здесь, в Мельбурне», - приводит слова ветерана немецкая пресса.

Напомним, в матче первого круга Медведев крупно обыграл американца Маркоса Гирона (6:0, 6:1, 6:2). Следующим соперником россиянина станет австралиец Джон Миллман.

В финале прошлогоднего турнира Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю,

Добавим, что Беккер недавно освободился из тюрьмы, куда попал после предъявленного обвинения в финансовых махинациях.

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