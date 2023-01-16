Вышедший из тюрьмы немецкий теннисист назвал Медведева одним из фаворитов Australian Open

Прославленный немецкий теннисист Борис Беккер назвал Даниила Медведева одним из главных фаворитов стартовавшего Открытого чемпионата Австралии.

«Миссия Медведева в Мельбурне очевидна. Конечно, Даниил хочет выиграть турнир после того, как дважды уступал в финале здесь, в Мельбурне», - приводит слова ветерана немецкая пресса.

Напомним, в матче первого круга Медведев крупно обыграл американца Маркоса Гирона (6:0, 6:1, 6:2). Следующим соперником россиянина станет австралиец Джон Миллман.

В финале прошлогоднего турнира Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю,

Добавим, что Беккер недавно освободился из тюрьмы, куда попал после предъявленного обвинения в финансовых махинациях.