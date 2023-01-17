Рублев, Карацев и Павлюченкова покидают Australian Open, Александрова идет дальше

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии обыграл австрийца Доминика Тимма.

Встреч завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2. В следующей стадии россиянина ждет победитель матча между австралийцем Максом Перселлом и финном Эмилом Руусувуори.

Другой представитель нашей страны, Аслан Карацев проиграл бывшему молодому человеку Марии Шараповой болгарину Григору Димитрову (6:7 (3:7), 5:7, 2:6).

В женской сетке Екатерина Александрова одолела бельгийку Исалин Бонавантюр (6:2, 6:1), а Анастасия Павлюченкова, пропустившая практически весь прошлый сезон из-за травмы, уступила итальянке Камиле Джорджи (0:6, 1:6).