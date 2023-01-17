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Кудерметова обыграла Заневскую и вышла во второй круг Australian Open

Россиянка добилась победы на тай-брейке.
17 января 2023 10:41
автор: Александр Шульгин

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую.

Встреча продолжалась один час 38 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу россиянки, которая шесть раз подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

На счету ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из шести.

В следующей стадии Кудерметова сыграет с американкой Кэти Волынец, которая сегодня выбила из розыгрыша другую представительницу России - Евгению Родину.

источник: «Советский спорт»
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