Кудерметова обыграла Заневскую и вышла во второй круг Australian Open

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую.

Встреча продолжалась один час 38 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу россиянки, которая шесть раз подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

На счету ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из шести.

В следующей стадии Кудерметова сыграет с американкой Кэти Волынец, которая сегодня выбила из розыгрыша другую представительницу России - Евгению Родину.