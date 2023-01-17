Самсонова обыграла Паолини и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии нанесла поражение итальянке Ясмин Паолини и пробилась в следующую стадию турнира.

Встреча продолжалась один час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки, которая шесть раз подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету ее соперницы всего один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк при одной попытке.

Во втором круге соревнований Самсонова сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) - Оксана Селехметьева (Россия).