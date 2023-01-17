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Матчи Касаткиной и Потаповой на Australian Open перенесены на 18 января

Расписание турнира скорректировала погода.
17 января 2023 14:02
автор: Александр Шульгин

Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии с участием Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой перенесены на среду, 18 января.

По информации пресс-службы соревнований, такое решение было принято с затяжными дождями, обрушившимися на Мельбурн во вторник, из-за чего ряд поединков оказался не доигран, в том числе, встреча Оксаны Селехметьевой против Донны Векич. При этом сегодняшние матчи планируется довести до конца.

Напомним, Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой, а Потапова - с американкой Слоан Стивенс.

Утром свои поединки выиграли Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, а Анастасия Павлюченкова покинула турнир.

источник: Australian Open
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