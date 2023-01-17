«Будет потрясающе»: Касаткина надеется, что россиян допустят до участия в Уимблдоне

Первая ракетка России Дарья Касаткина надеется, что российских теннисистов допустят до участия в Уимблдоне-2023.

«Было бы здорово. Было больно не играть в прошлом году. Мы пропустили один из крупнейших турниров. Это ни для кого не было преимуществом. Мы не играли, а другие не получали очки, поэтому ситуация ни для кого не была хорошей. Так что если в этом году всё изменится и мы сможем играть, будет потрясающе», - приводит слова россиянки иностранные СМИ.

Напомним, в 2022 году россияне и белорусы были вынуждены пропустить британский турнир «Большого Шлема». В ответ на санкции организаторов руководство WTA приняло решение не начислять рейтинговых очков остальным участникам.

17 января Касаткина должна была провести свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии против соотечественницы Варвары Грачевой, однако встречу перенесли на следующий день из-за погодных условий.