World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Очень скромно получилось»: Джокович пошутил сам над собой во время интервью

Серб стартовал на Australian Open.
17 января 2023 15:50
автор: Александр Шульгин

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович сыронизировал во время интервью пресс-службе АТР.

На вопрос, какой турнир он еще хотел бы выиграть, теннисист ответил, что он выиграл все, что можно. После чего добавил: «Очень скромно получилось», чем вызвал смех среди журналистов.

Напомним, в эти минуты Джокович проводит свой стартовый поединок Открытого чемпионата Австралии-2023 против испанца Роберто Карбальеса-Баэны.

Годом ранее сербу пришлось пропустить первый в сезоне турнир «Большого Шлема» в связи с отказом вакцинироваться от коронавируса, однако в этот раз организаторы отменили карантинные ограничения для участников и болельщиков.

источник: ATP
Это интересно:
«Очень скромно получилось»: Джокович пошутил сам над собой во время интервью
Серб стартовал на Australian Open.
17.01.2023 15:50
Теннис
автор: Александр Шульгин
«Будет потрясающе»: Касаткина надеется, что россиян допустят до участия в Уимблдоне
Прошлогодний турнир российские теннисисты были вынуждены пропустить.
17.01.2023 15:28
Теннис
автор: Александр Шульгин
Матчи Касаткиной и Потаповой на Australian Open перенесены на 18 января
Расписание турнира скорректировала погода.
17.01.2023 14:02
Теннис
автор: Александр Шульгин
Самсонова обыграла Паолини и вышла во второй круг Australian Open
Россиянка сломила сопротивление соперницы в двух сетах.
17.01.2023 11:44
Теннис
автор: Александр Шульгин
Кудерметова обыграла Заневскую и вышла во второй круг Australian Open
Россиянка добилась победы на тай-брейке.
17.01.2023 10:41
Теннис
автор: Александр Шульгин
Карацев и Павлюченкова покидают Australian Open, Рублев и Александрова идут дальше
В Мельбурне продолжаются поединки первого круга соревнований.
17.01.2023 09:26
Теннис
автор: Александр Шульгин
Вышедший из тюрьмы немецкий теннисист назвал Медведева одним из фаворитов Australian Open
Россиянин начал свое выступление на турнире с разгромной победы.
16.01.2023 21:56
Теннис
автор: Александр Шульгин
Блинкова выбыла из борьбы в первом круге Australian Open
В матче первого круга россиянка уступила 13-й ракетке мира американке Киз.
16.01.2023 15:49
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев победил Гирона и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Россиянин обыграл своего соперника в трех сетах.
16.01.2023 15:43
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Швентек вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
В первом круге она победила немку Юле Нимайер.
16.01.2023 13:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика