«Очень скромно получилось»: Джокович пошутил сам над собой во время интервью

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович сыронизировал во время интервью пресс-службе АТР.

На вопрос, какой турнир он еще хотел бы выиграть, теннисист ответил, что он выиграл все, что можно. После чего добавил: «Очень скромно получилось», чем вызвал смех среди журналистов.

Напомним, в эти минуты Джокович проводит свой стартовый поединок Открытого чемпионата Австралии-2023 против испанца Роберто Карбальеса-Баэны.

Годом ранее сербу пришлось пропустить первый в сезоне турнир «Большого Шлема» в связи с отказом вакцинироваться от коронавируса, однако в этот раз организаторы отменили карантинные ограничения для участников и болельщиков.