Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, победив 36-ю ракетку мира, американку Слоан Стивенс со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Матч был перенесен со вчерашнего дня из-за погодных условий.

У Потаповой был 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 из 13 реализованных брейк пойнтов, у Стивенс эйсов не было, теннисистка допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Во втором круге Потапова встретится с победительницей матча между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад Майя и представительницей Испании Нурии Паррисас-Диас.