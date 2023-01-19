Рублев обыграл Руусувуори и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее представителя Финляндии Эмила Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу шестой ракетки мира.

Рублев 16 раз подал подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14.

На счету Руусувуори - девять эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из девяти.

За выход в 1/8 финала Рублев поборется с британцем Дэниелем Эвансом.